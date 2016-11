kabel eins 11:10 bis 12:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Absalom USA 2007 16:9 HDTV Merken Nachdem Tom bei einer Politik-Vorlesung an der Universität durch rassistische Äußerungen für Unruhe gesorgt hatte, verschwindet er kurz darauf. Bei den Ermittlungen finden Jacks Leute eine Hakenkreuzarmbinde. Doch bald stellen die Ermittler fest, dass der Grund für Toms Verschwinden nicht in Verbindung mit Kontakten zu rechtsextremistischen Kreisen steht. Schließlich stoßen Jacks Leute auf ein Familiengeheimnis, dass Aufschluss gibt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Eric Close (Martin Fitzgerald) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Enrique Murciano (Danny Taylor) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Nancy McKeon (Gail Sweeney) Originaltitel: Without a Trace Regie: Martha Mitchell Drehbuch: Hank Steinberg, Jose Molina, David Mongan Kamera: Christopher Faloona Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12