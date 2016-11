kabel eins 09:20 bis 10:15 Krimiserie The Mentalist Gemischtes Doppel USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Xander Harrington, Sohn und zukünftiger Erbe eines Medienimperiums, wird während der Feier zu seiner Ernennung als Nachfolger erstochen. Da die Partygäste ein Alibi haben, fällt der Verdacht auf seinen Bruder Edward. Er hätte ein gutes Motiv gehabt, Xander die Firmenleitung streitig zu machen. Sadie, Frau des Toten und Chefin einer erfolgreichen Senderkette, verdächtigt hingegen die Sekte des charismatischen Sektenführers Bret Stiles, über den sie kritisch berichten wollte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Malcolm McDowell (Bret Stiles) Michelle Clunie (Tara Harrington) Originaltitel: The Mentalist Regie: Roxann Dawson Drehbuch: Carolyn Ingber Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6

