kabel1 classics 15:40 bis 17:00 Horrorfilm The St. Francisville Experiment USA 2000 Ein Filmproduzent rüstet seinen Teamleiter Paul, den Filmstudenten Tim, das Medium Madison und die Geschichtsstudentin Ryan mit Videokameras aus und lässt die vier eine Nacht in einem Haus in St. Francisville verbringen, in dem es angeblich spukt: Denn vor Jahrhunderten soll hier Madame Lullory grausame Experimente an gefangenen Sklaven durchgeführt haben, deren gepeinigte Seelen nun in dem Haus ihr Unwesen treiben. Für das Team beginnt ein grauenhafter Albtraum. Schauspieler: Madison Charap (Medium, Hellseherin) Troy Taylor (Geisterforscher) Ryan Larson (Geschichtsstudentin) Paul James Palmer (Paul Carson, Leiter der Gruppen) Tim Baldini (Tim Thompson, Filmemacher) Paul Salamoff (Produzent) Ava Jones (Voodoo-Priesterin) Originaltitel: The St. Francisville Experiment Regie: Ted Nicolaou Kamera: Tim Baldini Altersempfehlung: ab 16