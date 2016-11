kabel1 classics 10:45 bis 11:40 Actionserie Drei Engel für Charlie Folge: 12 Engel in Hypnose USA 1976 16:9 HDTV Merken Ein geheimnisvolles Medium, das sich Madame Dorian nennt, schart reiche Witwen und Witwer um sich, die von der hypnotischen Kraft der mysteriösen Dame begeistert sind. Doch Madames Hypnose richtet sich in Wahrheit auf ganz profane Dinge: Sie will an das Vermögen ihrer Anhänger herankommen. Als die Engel Wind von den Machenschaften der Hypnotiseurin bekommen, gibt sich Kelly als reiche Witwe aus Texas aus und nimmt an den Séancen teil - was nicht ungefährlich ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Jackson (Kelly Garrett) Jaclyn Smith (Sabrina Duncan) David Doyle (Kris Munroe) Farrah Fawcett (Jill Munroe) Rene Auberjonois (Terrence) Carole Cook (Madam Dorian) George Wyner (La Plante) Originaltitel: Charlie's Angels Regie: Ronald Austin Drehbuch: Robert C. Dennis Kamera: Donald H. Birnkrant, Dennis Dalzell Musik: Jack Elliott, Allyn Ferguson Altersempfehlung: ab 12