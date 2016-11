kabel1 classics 09:05 bis 10:45 Thriller Agnes - Engel im Feuer USA 1985 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Nonnenkloster am Rande von Montreal: Die junge Ordensschwester Agnes bringt in ihrem Kämmerchen ein Kind zur Welt. Als das Kleine gefunden wird, ist es tot. Die Nonne wird des Mordes angeklagt, obwohl sie beteuert, sich an nichts erinnern zu können. Die Psychiaterin Martha Livingston soll daraufhin den Geisteszustand von Agnes analysieren. Die Oberin des Klosters beobachtet die Arbeitsweise der Medizinerin mit Argwohn und bald geraten beide Frauen in schwere Konflikte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Fonda (Dr. Martha Livingston) Anne Bancroft (Mutter Miriam Ruth) Meg Tilly (Schwester Agnes) Anne Pitoniak (Dr. Livingstons Mutter) Winston Rekert (Detective Langevin) Gratien Gélinas (Vater Martineau) Guy Hoffman (Richter Leveau) Originaltitel: Agnes of God Regie: Norman Jewison Drehbuch: John Pielmeier Kamera: Sven Nykvist Musik: Georges Delerue Altersempfehlung: ab 12

