sixx 22:05 bis 23:00 Mysteryserie Beauty and the Beast Die Sünden der Väter USA 2015 2016-11-10 02:05 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Wahrheit über Liam lässt Catherine nicht los. Er ist ein uraltes Biest und befindet sich auf dem Rachefeldzug gegen die Ellingsworth-Familie, die ihn einst verstieß. Cat und Vincent versuchen Liam zu stoppen, der offenbar einen Versuch unternommen hat, Helen Ellingsworth zu vergiften. Indes sucht J.T. nach einem Weg, sein Leben zu retten - wie es aussieht, ist Liam seine einzige Chance. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Kreuk (Catherine Chandler) Jay Ryan (Vincent Keller) Austin Basis (J.T. Forbes) Nina Lisandrello (Tess Vargas) Nicole Gale Anderson (Heather Chandler) Ted Dykstra (Hargrove) Ted Whittall (Agent Bob Reynolds) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: Jeff Renfroe Drehbuch: Gillian Horvath, Sherri Cooper-Landsman, Jennifer Levin, Ron Koslow Musik: Jim Guttridge, Sean Hosein Altersempfehlung: ab 12

