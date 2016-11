sixx 20:15 bis 21:10 Fantasyserie Vampire Diaries Gegengift USA 2016 2016-11-10 00:45 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Rayna hat Mary Lou mit ihrem Blut vergiftet. Das Gegengift gibt es allerdings nur unter einer bestimmten Bedingung. Unterdessen hält Rayna Stefan als Geisel in einem Nachrichtenstudio gefangen. Damon eilt zur Rettung seines Bruders und liefert sich einen Kampf mit Rayna, bei dem er den Kürzeren zieht. Stefan gelingt zwar die Flucht, doch die mächtige Hexe ist ihm bereits dicht auf den Fersen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Wesley (Stefan Salvatore) Ian Somerhalder (Damon Salvatore) Kat Graham (Bonnie Bennett) Candice King (Caroline Forbes) Zach Roerig (Matt Donovan) Matthew Davis (Alaric Saltzman (as Matt Davis)) Michael Malarkey (Enzo St. John) Originaltitel: The Vampire Diaries Regie: Ian Somerhalder Drehbuch: Melinda Hsu Taylor Altersempfehlung: ab 12