ZDF neo 00:45 bis 01:45 Krimiserie Fargo Folge: 2 Der Hahnenprinz USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Merken Wegen des Mordes an Sam Hess, einem zwielichtigen Speditionsunternehmer und ehemaligen Mitschüler von Lester, wird Lorne Malvo von zwei Killern eines Verbrechersyndikats aus Fargo gejagt. Hess hatte Verbindungen zum Syndikat, das den Tod des Spediteurs rächen will. Die Auftragskiller Mr. Numbers und der gehörlose Mr. Wrench werden nach Bemidji geschickt, um Hess' Mörder zu finden. Unterdessen wird Bill Oswalt zum neuen Polizeichef ernannt. Polizistin Molly Solverson (Allison Tolman) will ihren neuen Chef Oswalt (Bob Odenkirk) davon überzeugen, dass Lester Nygaard (Martin Freeman) mehr mit den Morden an seiner Frau und dem alten Polizeichef zu tun hat als er zugibt, wird von diesem jedoch abgewimmelt. Mehr noch: Oswalt entzieht Molly den Fall. Lorne Malvo (Billy Bob Thornton) ist inzwischen in die nahe gelegene Stadt Duluth gefahren. Dort erhält er von dem reichen Supermarktbesitzer Stavros Milos (Oliver Platt) den Auftrag herauszufinden, wer ihn bedroht und erpressen will. Bob Odenkirk, vielen Serienfans bekannt als windiger Anwalt Saul Goodman aus "Breaking Bad" und dem Spin-off "Better Call Saul", brilliert hier als etwas einfältiger Polizeichef, der eigentlich nicht das Zeug für diese Aufgabe hat. Der Folgentitel "Der Hahnenprinz" bezieht sich auf eine jüdische Parabel, in der ein Prinz davon überzeugt ist, ein Truthahn zu sein. Er wird erst wieder geheilt, als ihm gesagt wird, dass er als Truthahn so tun kann, als sei er ein Prinz. Im deutschsprachigen Raum ist diese Parabel als "Erzählung vom Truthahn" bekannt. Die Folgen der Serie "Fargo" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Allison Tolman (Molly Solverson) Colin Hanks (Gus Grimly) Martin Freeman (Lester Nygaard) Billy Bob Thornton (Lorne Malvo) Kirsten Dunst (Peggy Blumquist) Patrick Wilson (Lou Solverson) Jesse Plemons (Ed Blumquist) Originaltitel: Fargo Regie: Adam Bernstein Drehbuch: Noah Hawley Kamera: Matthew J. Lloyd Musik: Jeff Russo Altersempfehlung: ab 16

