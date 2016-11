SAT.1 Gold 00:40 bis 01:00 Dokusoap Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln Wenn die Arbeit zum Albtraum wird Wenn die Arbeit zum Albtraum wird D 2011 16:9 Merken Familienvater Georg Roche wird von einem Unbekannten geschubst und von einem Auto überfahren. Acht Stunden liegt er schwerverletzt am Straßenrand, bevor er gefunden wird. Doch als er im Krankenhaus erwacht, scheint er sich plötzlich an nichts mehr zu erinnern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Cornelia Niedrig, Bernhard Kuhnt Originaltitel: Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln