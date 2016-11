SAT.1 Gold 22:05 bis 22:30 Dokusoap Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln Aus dem Weg geräumt Aus dem Weg geräumt D 2011 16:9 Merken Der Feind im eigenen Haus: Linda Jürgens betrügt ihren Mann Marco mit ihrem Schwiegervater. Am nächsten Morgen ist Marco tot. Zunächst deutet alles auf einem Selbstmord hin, aber dann haben die Kommissare plötzlich Zweifel an der Aussage von Ehefrau Linda ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Cornelia Niedrig, Bernhard Kuhnt Originaltitel: Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln

