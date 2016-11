SAT.1 Gold 20:15 bis 20:45 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Der Glücksfall Der Glücksfall D 2013 2016-11-10 23:50 16:9 Merken Ein Hausmeister stürzt vom Dach eines Plattenbaus in den Tod. Mögliches Motiv: Seine Tippgemeinschaft aus der Hochhaussiedlung gewann kurz vor dem Tod des Mannes vier Millionen Euro in der Lotterie. Doch unter den frischgebackenen Millionären gab es Streit, denn bei Geld scheint die Freundschaft aufzuhören ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz