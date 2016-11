SAT.1 Gold 13:25 bis 14:20 Serien Love Boat Roxy Blue oder der Liebestraum USA 1977 Merken Die beliebte Sängerin Roxy Blue braucht dringend eine Pause vom Showbiz. Sie erholt sich an Bord des Love Boats. Ein besonders großer Verehrer ihrer Person ist Barkeeper Isaac. Wird sich die Diva auf ihn einlassen? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gavin MacLeod (Capt. Merrill Stubing) Bernie Kopell ("Doc" Adam Bricker) Fred Grandy (Chefstewart "Gopher") Ted Lange (Isaac Washington) Lauren Tewes (Julie McCoy) Diahann Carroll (Roxy Blue) Originaltitel: The Love Boat Regie: Peter Baldwin