Disney Channel 22:35 bis 23:30 Serien Gilmore Girls Ausgewohnt USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Christopher weiß genau, wie Rory reagiert, wenn sie erfährt, dass er und Lorelai geheiratet haben: Sie wird überglücklich sein! Also sagen sie es ihr. Und wie reagiert sie? Gar nicht glücklich. Und als April krank wird, ruft Luke den einzigen Menschen an, auf den er sich verlassen kann: Lorelai. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Kelly Bishop (Emily Gilmore) Edward Herrmann (Richard Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Keiko Agena (Lane Kim) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Lee Shallat Chemel Drehbuch: Jennie Snyder Kamera: John C. Flinn III Musik: Sam Phillips

