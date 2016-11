Disney Channel 11:20 bis 11:50 Trickserie Die Schlümpfe Die Schlümpfe und der Weltuntergang USA, B 1985 16:9 HDTV Merken Papas Notiz an die Schlümpfe, dass ein Komet zu sehen ist, kommt zerrissen an. Die Schlümpfe lesen nur den ersten Teil und denken, dass die Welt untergeht. Sie überlegen, wie sie ihren letzten Tag verbringen können. Schließlich kehrt Papa zurück, um das Missverständnis zu beseitigen und beruhigt sie, dass sie in Sicherheit sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: De Smurfen Regie: Bob Hathcock, Don Lusk, Carl Urbano, Rudy Zamora, Alan Zaslove, Ray Patterson Drehbuch: John Bates, Mark Seidenberg, Tedd Anasti, Peyo, Peyo Musik: Hoyt Curtin