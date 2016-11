N24 Doku 13:20 bis 14:10 Magazin Welt der Wunder Rollende Festungen: Wie werden aus Limousinen Panzerfahrzeuge? Rollende Festungen: Wie werden aus Limousinen Panzerfahrzeuge? D 2015 Merken Angela Merkel wird darin chauffiert, ebenso wie der US-Präsident: gepanzerte Dienstwagen. Wie in einem Tresor ist der Fahrer von allen Seiten umhüllt von Stahl und kugelsicherem Glas. "Welt der Wunder" zeigt, wie aus Limousinen rollende Festungen werden. Außerdem: Giftstoffe im Körper - was ist dran an der Schlacke? Faszinierende Kampfkunst - was ist das Geheimnis von Shaolin Kung Fu? Hollywood-Mythos - sind Autotüren kugelsicher? Und: Die Top 5 der gesündesten Leckereien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder