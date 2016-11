N24 Doku 06:55 bis 07:45 Dokumentation Unter Verschluss - Das geheime Buch der US-Präsidenten USA 2010 Merken Kurz nach dem Ablegen seines Amtseids gelangt jeder neue US-Präsident in den Besitz des "Footballs" - einer Aktentasche mit den Codes, die die Nuklearwaffen des Landes aktivieren. Gibt es weitere Geheimnisse, die nur der mächtigste Mann der Welt kennt? Ist das "geheime Buch des Präsidenten" Mythos oder Wirklichkeit? Geheimdienst-Insider und Historiker erklären die Rituale und Regeln, die in den höchsten Kreisen der politischen Macht absolute Vertraulichkeit gewährleisten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: President's Book of Secrets (1)

