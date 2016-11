ZDF 00:45 bis 01:25 Arztserie The Knick Folge: 7 Menschenjagd USA 2014 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dr. Thackery und Dr. Edwards operieren zum ersten Mal gemeinsam. Endlich kann Edwards zeigen, was für ein großartiger Arzt er ist. Außerdem kommen von ihm entwickelte Gerätschaften zum Einsatz. Als Dr. Gallinger nach dem Tod seiner kleinen Tochter zur Arbeit zurückkehrt, ist er eifersüchtig auf den Fortschritt, den sein schwarzer Kollege gemacht hat. Nachdem der Polizist Phinny Sears (Collin Meath) die Ehefrau eines schwarzen Mannes auf der Straße beleidigt hat, kommt es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen den Männern. Phinny wird mit schweren Stichverletzungen ins "Knick" gebracht, denen er schließlich erliegt. Sein Tod lässt die blutrünstige Stimmung des versammelten Mobs vor dem Krankenhaus überkochen. Phinnys Mutter (Mary Birdsong) fordert die Männer auf, Lynchjustiz zu üben und unbeteiligte Schwarze auf der Straße zu töten. Als der Mob mitbekommt, dass im "Knick" auch verletzte Schwarze behandelt werden, die sich dorthin gerettet haben, stürmt eine wütende Menschenmenge die Räume des Krankenhauses. Ärzte, Personal und Patienten müssen auf abenteuerlichem Weg flüchten. Die Polizei ist dabei keine Hilfe, denn sie ist parteiisch und prügelt ebenfalls auf die Schwarzen ein. Im Zuge der Auseinandersetzung mit den selbstgerechten weißen "Wutbürgern" entdeckt Direktor Barrow (Jeremy Bobb) Dr. Edwards' (André Holland) Praxisräume im Keller. Thackery (Clive Owen) muss zugeben, dass er davon Kenntnis hatte. Cornelia (Juliet Rylance) ist beeindruckt von Algernon Edwards, dessen Einstellung ihre Familie massiv betrieben hatte. Beide fühlen sich zueinander hingezogen, kommen sich sehr nahe. Auch Thackery lässt sich auf menschliche Nähe jenseits der Chinatown ein: Er verbringt eine Nacht mit Schwester Lucy (Eve Hewson), nachdem er diese nach Hause eskortiert und sie ihn unmissverständlich zum Bleiben aufgefordert hatte. Diese Folge von "The Knick" thematisiert ausführlich die Rassendiskriminierung in den USA des beginnenden 20. Jahrhunderts. Diese war für viele Menschen ein selbstverständlicher Teil des Alltags. Noch lange nach 1900 gab es getrennte Krankenhäuser für Weiße und Afroamerikaner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clive Owen (Dr. John W. Thackery) Andre Holland (Algernon) Jeremy Bobb (Herman Barrow) Juliet Rylance (Cornelia) Eve Hewson (Lucy) Michael Angarano (Dr. Bertie Chickering Jr.) Chris Sullivan (Tom Cleary) Originaltitel: The Knick Regie: Steven Soderbergh Drehbuch: Jack Amiel, Michael Begler Kamera: Steven Soderbergh Musik: Cliff Martinez Altersempfehlung: ab 16