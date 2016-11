ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Ökonomische Auswirkungen der US-Wahl - Einschätzungen von Reinhard Schlieker / Lifestyle-Tipps aus Berlin - Andreas Korn in der Hauptstadt / "Volle Kanne" ab ins Netz - Das sind die Trends im Internet / Dackel Ole auf Autojagd - Tiertherapeutin Reutlinger hilft / Medikamente und Lebensmittel - Wechselwirkungen beachten D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ausgebildet an der renommierten Folkwang-Schule in Essen, startete Sandra Borgmann als Schauspielerin durch. Auch wenn ihr Name nicht so bekannt ist - ihr Gesicht ist es schon. Ab dem 17. November ist sie in dem Kinofilm "Radio Heimat" zu sehen. Gast: Jan Frodeno Triathlet Er ist der "härteste" Mann der Welt: Gerade hat Jan Frodeno zum zweiten Mal hintereinander den legendären Ironman auf Hawaii gewonnen - der erste Deutsche, dem die Titelverteidigung gelang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nadine Krüger Gäste: Gäste: Sandra Borgmann (Schauspielerin), Jan Frodeno (Triathlet) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich

