Phoenix 20:15 bis 21:45 Dokumentation Helmut Schmidt - Lebensfragen D 2013 2016-11-10 00:45 Als zweiter sozialdemokratischer Regierungschef der Bundesrepublik Deutschland hat Helmut Schmidt das Land geprägt wie nur wenige Bundeskanzler. Noch Jahre nach Ende seiner Regierungszeit war er ein hochgeschätzter Fachmann, dessen Rat und Meinung gefragt sind. In der Bevölkerung gehörte er bis zu seinem Tod zu den populärsten Kanzlern, in seiner Partei genießt er höchstes Ansehen; selbst seine damaligen politischen Gegner zollen ihm größten Respekt. Der Film entstand anlässlich seines 95. Geburtstages im Dezember 2013. Helmut Schmidt hat ein erfülltes Politikerleben geführt. Er gestaltete die bundesdeutsche Politik seit den 1960er-Jahren mit. Er hatte schon Erfahrungen als Bundesverteidigungs-, Wirtschafts- und Finanzminister, als er 1974 zum Bundeskanzler gewählt wurde. Daneben hat ihn seine langjährige Ehe mit Loki Schmidt auf ganz besondere Weise geprägt. Eine umfassende Rückschau auf sein Leben ermöglicht einen nahezu intimen Blick auf Helmut Schmidt und bringt ihn dem Betrachter näher.