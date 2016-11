Phoenix 07:00 bis 07:45 Dokumentation Die Spur des Bären Nordwärts! - In Kanadas schmelzender Arktis D 2012 2016-11-10 18:30 Live TV Merken Neufundland, der Vorposten an der Ostküste Kanadas, ist mit einem atemberaubenden Tierreichtum gesegnet. Doppelt so groß wie die Schweiz, beherbergt die raue Insel seltene Weißkopf-Seeadler genauso wie die bedrohten Seeotter. Am Küstensaum treffen sich Tausende von Buckelwalen, Millionen von Robben und unzählige Seevögel. Die zweiteilige Dokumentation von Thomas Roth erzählt von einer Kanadareise, die von Cape Race aus durch die raue Schönheit Neufundlands immer weiter in Richtung Norden führt. Am 12. April 1912 traf im Funkraum des Leuchtturms von Cape Race an der Küste Neufundlands der Notruf der sinkenden Titanic ein. Den Leuchtturm an der Südspitze der Insel gibt es noch heute. Hier lebt Dave Myrik, der in dieser Einöde aufwuchs und von der Katastrophe erzählen kann, als hätte er sie selbst miterlebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Spur des Bären

