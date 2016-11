NDR 00:10 bis 01:10 Show Best of Stratmanns D 2016 Stereo HDTV Merken Das Best-of aus der Kabarettreihe "Stratmanns" zeigt eine Mischung aus Comedy, Talk, Kabarett und inszenierten Szenen mit Gastgeber Ludger Stratmann alias Kneipenwirt Jupp in der fiktiven Ruhrpottkneipe "Stratmanns". Stammgäste sind die Ruhrpottfamilie Schagalla mit Mutter Schagalla, Schwiegersohn Egon und Lebensgefährtin Tamara Schmitz, Herr Trost, Fräulein Schochz, Herr Borowieck sowie "Kellner" Andreas Etienne. Auf dem Programm stehen die Entlassung von Mutter Schagalla aus dem Krankenhaus, eine Verlobung, ein Mann mit Drei-Tage-Bart, eine medizinische Testreihe mit Herrn Trost, die Grippewelle und hausgebrautes Bier. Dazu gibt es Gastauftritte der Kabarettisten Bernd Regenauer (Thema: Kennwort); Philip Simon (Thema: Fluggepäck); Richard Rogler (Thema: Jobchancen der Expolitiker); Christoph Sieber (Thema: frische Unterhosen); Horst Schroth (Thema: laute Nachbarn); Torsten Sträter (Thema: Fleischtheke); Tina Teubner (Thema: Bankräuber); Florian Schroeder (Thema: Schäuble zur Griechenland-Krise); Hans-Hermann Thielke (Thema: japanischer Neuwagen in der Nachbarschaft); Ingolf Lück (Thema: Frauen verstehen); Hennes Bender (Thema: Arztbesuch und klinischer Untersuchungsbericht); Sascha Korf (Thema: Weihnachtsgeschichte auf Zuruf). In Google-Kalender eintragen Moderation: Ludger Stratmann Gäste: Gäste: Ruhrpottfamilie Schagalla mit Mutter Schagalla, Schwiegersohn Egon und Lebensgefährtin Tamara Schmitz, Herr Trost, Fräulein Schochz, Herr Borowieck, "Kellner" Andreas Etienne. Gäste: Bernd Regenauer, Philip Simon, Richard Rogler, Christoph Sieber, Horst S Originaltitel: Best of Stratmanns