KI.KA 15:00 bis 15:55 Jugendserie Tracy Beaker kehrt zurück Ein Schreck kommt selten allein / Altes Eisen GB 2010-2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ein Schreck kommt selten allein: Als Tracy und Lily Shoppen gehen, bekommt Tracy den Schreck ihres Lebens. Plötzlich steht ein älterer Mann direkt vor Lily und bedrängt sie. Tracy kann ihn verscheuchen, aber Lily scheint darüber nicht glücklich zu sein. Es war ihr Vater, der wieder Kontakt zur ihr sucht. Er ist nach dem Tod von Lilys Mutter zum Alkoholiker geworden und darf sich dem Mädchen wegen eines Kontaktverbots eigentlich nicht nähern. Lily will unbedingt mit ihm reden und lauert ihm, zusammen mit Sapphire auf. Doch ihr Vater ist nicht gekommen, um sie zu holen, sondern nur, um sich bei ihr zu entschuldigen, weil das zu seinem Anti-Alkoholiker-Programm gehört. Lily kann das nicht auf sich beruhen lassen und lauert ihm erneut auf. Wieder fleht sie ihn an, sie mitzunehmen, wenn er die Stadt verlässt. Obwohl er ihr verspricht, sich mit ihr vor dem Gemeindezentrum zu treffen, ruft er stattdessen im Elm Tree House an, damit sie Lily abholen. Allerdings verspricht er ihr, von nun an trocken zu bleiben und zu versuchen, das Sorgerecht für Lily wiederzuerlangen. Das Elm-Tree-Team verspricht ihm seine Unterstützung, obwohl es Tracy fast das Herz bricht, ihre "kleine Schwester" freizugeben. Altes Eisen: Bei einem Spaziergang durch die Stadt entdecken Liam und Frank einen abgestellten Roller. Liam probiert ihn kurzerhand aus, verliert allerdings vor den Augen des Besitzers und der Polizei die Kontrolle darüber und stürzt. Als Konsequenz folgt ein weiterer Termin vor dem Jugendrichter. Liam versucht sich zwar zu verteidigen, doch die Jugendrichterin verdonnert ihn zu sieben Tagen gemeinnütziger Arbeit in einem Altenheim. Zu Liams Horror begegnet er dort Mister Spooner, dem der Roller gehört und ihn deswegen jetzt gehörig piesackt. Doch Liam bekommt mit, wie der Rollerverkäufer Eddie massenhaft Geld für die Reparatur von Spooners altem Gefährt verlangt. Liam schleicht sich in seinen Lastwagen und zeichnet mit dem Handy den Beweis für seine Betrügereien auf. Weil Tracy und Liam die alten Menschen im Heim leidtun, organisieren sie einen bunten Nachmittag mit den Elm-Tree-Kindern im Heim. Nach anfänglichem Widerstand verstehen sich die Kids sehr gut mit den Senioren und alle haben großen Spaß. Unterdessen stellen Liam und Mister Spooner den betrügerischen Eddie eine Falle und verlangen von ihm einen superschicken und funktionierenden Roller. Die beiden sind nun gute Freunde, obwohl Mister Spooner manchmal Absencen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dani Harmer (Tracy) Connor Byrne (Mike) Kay Purcell (Gina) Amy-Leigh Hickman (Carmen) Joe Maw (Johnny) Mia McKenna-Bruce (Tee) Richard Wisker (Liam) Sprecher: Wolfgang Wagner (Mike) Lea Mariage (Carmen) Originaltitel: Tracy Beaker Returns Regie: Michael Davies, Craig Lines, Neasa Hardiman Drehbuch: Jacqueline Wilson, Elly Brewer, Ben Ward, Jonathan Evans, Emma Reeves, Steve Turner, Dave Ingham Musik: Joby Talbot