KI.KA 11:15 bis 11:40 Trickserie Das Dschungelbuch Baghira in Not / Der Brillendieb F, D, IND 2009-2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Baghira in Not: Mogli pflückt köstliche Pfirsiche, während es Darsi mehr auf die Würmer in den Pfirsichen abgesehen hat. Zum Schutz werden Mogli und Darsi von ihrem Panther-Freund Baghira begleitet, denn sie befinden sich ganz in der Nähe des "Tal des Nebels" im Revier des gefährlichen Panthers Kala. Als der dann auch tatsächlich auftaucht, kämpfen die beiden Raubkatzen miteinander und Baghira wird an der Vorderpfote verletzt. Die drei Freunde können sich retten, doch Baghiras Wunde entzündet sich schwer, und Balu weiß nur noch ein Mittel: An der Wunde müssen schwarze Maden angesetzt werden. Aber die gibt es nur im "Tal des Nebels", und das liegt in Kalas Revier! Mogli und Darsi machen sich allein auf diesen gefährlichen Weg ... Der Brillendieb: Mogli langweilt sich. Balu und Baghira schlafen, und er weiß nichts mit sich anzufangen. Da hat er die Idee, dem schlafenden Balu die Brille von der Nase zu nehmen. Als Mogli damit spielt, stolpert er, fällt hin, und die Brille fliegt ihm von der Nase direkt vor Tabaquis Füße. Mogli kann nicht verhindern, dass Tabaqui mit Balus Brille davonläuft. Zusammen mit Darsi verfolgt Mogli den Schakal. Aber der lockt sie in Shir Kahns Revier! Und ausgerechnet jetzt kann Balu nicht richtig sehen! Können Baghira und Balu das Schlimmste verhindern? Originaltitel: The Jungle Book Regie: Tapaas Chakravavarti, Siddharth Vasudeva Drehbuch: Frédéric Valion Musik: Guy Michelmore, Titelsong gesungen von Lisa Abbott