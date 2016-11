KI.KA 09:20 bis 09:40 Trickserie Raumfahrer Jim - Abenteuer auf Munaluna Das Mond-Quatsch-Rätsel / Ein viel zu kleiner Ted CDN 2004-2006 Stereo Merken Das Mond-Quatsch-Rätsel: Ted versucht zu zaubern, aber das geht natürlich schief. Ecky aber hat ein ganz anderes, sehr mysteriöses Problem: Die Reifen des Riesenreifenbagers sind abmontiert worden, aber von wem? Spuren oder Hinweise sind nicht zu finden, aber aus einer bisher unerforschten Mond-Orchidee kommt ein klitzekleines Lachen. Ecky nimmt die Pflanze mit in die Grüne Kuppel. Am nächsten Morgen herrscht dort großes Durcheinander. Ecky ist richtig sauer, weil ihm dauernd jemand Streiche spielt. Er stellt die Mond-Orchidee in die Luna-Zentrale, da Else sie gerne zu fressen scheint. Auch da entsteht kurze Zeit später Chaos. Schließlich taucht auch noch Ted mit umgedrehtem Kopf auf. Es scheint immer dann Zauberei am Werk, wo die Pflanze sich aufhält. Die Mondforscher entdecken in ihr winzige kleine Wesen, die Mond-Flöhe. Sie sind dafür bekannt, dass sie sich den ganzen Tag lang lustige Streiche ausdenken. Ein viel zu kleiner Ted: Ecky sitzt in seiner Grünen Kuppel und spielt Gitarre. Währenddessen wachsen seine blauen Mond-Bananen zu immenser Größe heran. Er hat sie mit einem speziellen Wachstumsmist behandelt. Jim entdeckt auf dem Mond eine Pflanze mit gummiartigen Bläschen, die mit einer blauen Flüssigkeit gefüllt sind. Als Ted damit herumspielt, ergießt sich die Flüssigkeit über ihn und er schrumpft. Die Raumfahrer versuchen, ihn mit dem neuen Wachstumsmist hochzupäppeln, was aber nicht gelingt. Erst als Ecky dazu wieder Gitarre spielt, setzt die Wirkung ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lunar Jim Regie: Alex Busby, Peter Huggan, Benny Zelkowicz Drehbuch: Jeff Rosen Musik: Volcano Music, Jonathan Evan, Gerard Tevlin

