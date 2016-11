KI.KA 07:25 bis 07:50 Kindersendung Die Sendung mit dem Elefanten D 2007-2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Welt ist elefantastisch Augen auf und mitgemacht! Der kleine blaue Elefant und seine Freunde präsentieren Geschichten zum Entdecken, Staunen und Mitlachen extra für kleine Kinder. In der "Sendung mit dem Elefanten" geht es heute um Hüte und Helme. Ein Schornsteinfeger sucht die richtige Kopfbedeckung. Kinder zeigen, was man alles auf dem Kopf tragen kann. Anke hat auch etwas auf dem Kopf: Ob es sich dabei tatsächlich um einen Astronautenhut handelt? Lars, der kleine Eisbär, muss beim Eisbären-Wettbewerb einen Schneeball auf der Nase balancieren. Ein Höckerschwan startet zum Flug und nimmt dazu ordentlich Anlauf in Zeitlupe ist das besonders eindrucksvoll. Und zum Schluss muss Tanja André alles ganz genau nachmachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Sendung mit dem Elefanten Regie: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt Drehbuch: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt

