3sat 22:25 bis 23:55 Drama Body PL 2015 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als Untersuchungsrichter inspiziert Janusz die Tatorte grausamer Verbrechen. Privat muss er ohnmächtig zusehen, wie seine Tochter Olga an Magersucht leidet. Eine Therapeutin soll ihr helfen. Die tragikomische Dreiecksgeschichte von Malgorzata Szumowska hat international zahlreiche Preise gewonnen, darunter den Silberner Bären für die Beste Regie. Neben Pawel Pawlikowskis Oscar-Gewinner "Ida" steht "Body" für die Renaissance des polnischen Kinos. Janusz ist ein Mensch, den so leicht nichts erschüttern kann. Als Untersuchungsrichter recherchiert er präzise, am Tatort analysiert er jedes Detail. Trotz der extremen Situationen, mit denen er konfrontiert ist, arbeitet er viel. Vielleicht zu viel. Seiner magersüchtigen Tochter Olga, die noch immer ihrer verstorbenen Mutter nachtrauert, steht er indessen hilflos gegenüber. Aus Sorge, sie könne sich umbringen, lässt er sie in eine Klinik einweisen, in der die Psychologin Anna ihren Dienst versieht. Diese hat vor Jahren ihr Baby durch plötzlichen Kindstod verloren, verschanzt sich mit ihrem großen Hund in einer streng abgeriegelten Wohnung und beschwört Geister, die aus dem Jenseits zu den Lebenden sprechen. Malgorzata Szumowska arbeitet mit Elementen der schwarzen Komödie, um von der Schwierigkeit zu erzählen, den Verlust geliebter Menschen zu verarbeiten. Es geht um die Angst vor Nähe und die Sehnsucht danach, um die Bestrafung des eigenen Körpers aus Seelennot und um die Flucht in die Esoterik. Eine komplexe Reflexion über die Einsamkeit des Herzens und den Konflikt zwischen Rationalität und dem Glauben an ein Universum des Übersinnlichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janusz Gajos (Untersuchungsrichter) Maja Ostaszewska (Therapeutin Anna) Justyna Suwa?a (Olga) Ewa Dalkowska (Freundin des Untersuchungsrichters) Adam Woronowicz (Arzt) Tomasz Zi?tek (Assistent) Ma?gorzata Hajewska-Krzysztofik (Mutter des totes Jungens) Originaltitel: Body/Cia?o Regie: Ma?gorzata Szumowska Drehbuch: Ma?gorzata Szumowska, Micha? Englert Kamera: Micha? Englert Altersempfehlung: ab 12