ARD alpha 00:00 bis 06:00 Dokumentation alpha-Campus - Wissenschaft für Schlaflose Bildung und Univers(al)ität Vortrag: D 16:9 Campus-Nacht: "Wissenschaft für Schlaflose": Wissenschaft die ganze Nacht: Wem nachts der Schlaf fehlt, aber Schäfchenzählen zu anspruchslos ist, der hat bei ARD-alpha jetzt jeden Donnerstag eine intelligente Alternative: Vorlesungen und Vorträge aus der Reihe "alpha-Campus Auditorium" von Mitternacht bis zum Morgengrauen. Sechs Stunden geballter Wissenschaftstransfer in deutscher und englischer Sprache. In akademischen Prüfungen geht es immer weniger darum (erlerntes Wissen kreativ zu Neuem zu verbinden und) wissenschaftliche Transferleistungen zu erbringen. Der Vortrag will dem entgegenwirken und arbeitet Bedeutungsdimensionen universitärer Bildung heraus.