ARD alpha 07:30 bis 07:45 Bildungsprogramm Arbeitsteilung und Arbeitsmarkt Der Weg in die Globalisierung D 2016 16:9 Live TV Merken Mit der Kombination von spannenden Filmen und interaktiven Multimedia-Anwendungen bietet ARD alpha eine Lernwelt für schulisches Basiswissen bis zur 10. Klasse. In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Lehrern hat der BR für die YouTube-Generation eine Lernplattform geschaffen, die Spaß und Lerneffizienz verbindet. Fortsetzung der Sendereihe GRIPS zu den Fächern Biologie, Physik, Chemie u. AWT Arbeit Wirtschaft Technik Teil drei zeichnet die Geschichte der Arbeit nach, zeigt das Thema Arbeitsteilung am Beispiel einer Firma für Laufbänder. Außerdem lässt sich Moderator Philip Häusser Aspekte der Globalisierung vom Radsportfachmann Ernst Ullmann erklären. In Google-Kalender eintragen Moderation: Philip Häusser Originaltitel: Arbeitsteilung und Arbeitsmarkt

