Niederlande 2 15:20 bis 16:00 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Sluis NL 2016 HDTV Merken Een bijzonder theater in het mooiste straatje van Groede; dat is de thuisbasis van Adrie Oosterling, kleinkunstenaar met een bewogen hart voor de medemens en de kerk. Het straatje is een officieel museum en is het idee van Adrie. Hella ontmoet hem en de bijzondere werknemers van het museum. Ook maakt ze een bijzondere voorstelling mee, want Adrie en zijn Irakese pleegzoon treden voor het eerst samen op. Bert is vandaag met de GHL-letters op stap en ontmoet Omer Gielliet, een Zeeuwse priester die door velen bewonderd wordt om de manier waarop hij met mensen omgaat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Henk van Steeg, Bert van Leeuwen, Kefah Allush, Hella Van der Wijst, Mirjam Bouwman Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde Regie: Alexander Pleizier