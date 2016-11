Niederlande 2 13:21 bis 13:55 Sonstiges De Wandeling Diederik Stapel NL 2016 HDTV Merken Voor zijn ontmaskering is Diederik Stapel een gevierd wetenschapper. Hij boekt succes op succes en haalt vaak het nieuws met zijn bijzondere ontdekkingen in de sociale psychologie. Zo zou er volgens de Brabantse professor bijvoorbeeld een bewezen verband zijn tussen vleeseters en hufterigheid. In 2011 valt voor hem het doek. Drie aanstormende wetenschappers trekken de werkzaamheden van de professor ernstig in twijfel en zij ontdekken dat hij veel data heeft verzonnen. Hij probeert het te ontkennen, maar uiteindelijk ziet Stapel in dat hij moet toegeven. "Niemand wist het. Ik was helemaal alleen met mijn grote geheim. Zelfs mijn vrouw wist nergens van." Wat bezielde hem om op grote schaal onderzoeksresultaten te verzinnen? Hij vertelt openhartig over zijn frauduleuze verleden. Na de ontdekking hoeft hij niet langer te liegen, maar hij stort volledig in en bezwijkt bijna onder de veroordeling van de maatschappij en zijn persoonlijke omgeving. Het gaat inmiddels beter met hem, maar het lukt nog steeds niet om een baan te vinden. Hij draagt een stigma met zich mee en een normaal leven zit er voor hem na vijf jaar nog steeds niet in. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sander de Kramer Originaltitel: De wandeling