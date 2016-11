Niederlande 2 11:25 bis 12:25 Sonstiges De Wereld Draait Door NL 2016 HDTV Merken Amerika heeft gekozen: Donald Trump is de nieuwe president van de Verenigde Staten. Hoe gaat de wereld eruit zien met Trump aan het roer van de machtigste democratie op aarde? * Aan tafel: Lodewijk Asscher, Eelco Bosch van Rosenthal, Barbara Baarsma, Bas Heijne en Mathijs Bouman. Twan Huys vertelt via een live-verbinding hoe men wakker wordt in de Verenigde Staten. * Muziek is er van I'm A Soulman en tafelheer is Adriaan van Dis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthijs van Nieuwkerk Originaltitel: De wereld draait door