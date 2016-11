Animal Planet 11:05 bis 11:50 Dokumentation Wild Frank - Abenteuer in Afrika Im Einbaum zu den Flusspferden E 2014 Merken Morokos sind Einbaum-Boote aus Ebenholz. Frank Cuesta ist mit so einem Vehikel auf dem Sambesi unterwegs, wo viele Flusspferde leben. Diese Tiere werden bis zu 3000 Kilo schwer und sind sehr gefährlich. In Afrika fallen den Kolossen jedes Jahr unzählige Menschen zum Opfer. Doch wenn man sich unter der Wasseroberfläche bewegt, greifen sie nicht an. Diesen Ratschlag sollte man im Notfall beherzigen. In der Savanne geht der Abenteurer anschließend auf Schlangensuche. Ein "drittes Auge" auf der Stirn soll "Wild Frank" bei der Jagd beschützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Frank In Africa