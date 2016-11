Animal Planet 09:25 bis 10:20 Dokumentation Der Insektenschreck Insekten auf Eis NZ, USA 2005 Merken In Alaska ist der Winter lang und der Sommer kurz. Deshalb muss hier alles etwas schneller gehen. Selbst die Kleinsten unter den Kleinen, die Insektenbabys, haben viel weniger Zeit erwachsen zu werden als ihre Artgenossen in den anderen Teilen der Welt. In dieser Episode der Dokumentarserie "Kleine Krabbler - Große Krabbler" macht sich Insektenexperte Ruud Kleinpaste daran, den hohen Norden nach kleinen Krabblern zu durchforsten. In Alaska sucht er die kleinen Tiere, die doch eigentlich die Wärme lieben und nichts in Eis und Schnee verloren haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Buggin? with Ruud

