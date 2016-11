National Geographic 09:10 bis 10:00 Dokumentation Prison Breaks - Die wahren Geschichten Schlüssel zur Freiheit GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Die drei Terroristen Tim Jenkin, Stephen Lee und Alex Moumbaris sitzen während der Zeit der Apartheid im Gefängnis, halten sich selbst für politische Gefangene und sind fest entschlossen zu flüchten. Diesen Plan setzen sie auch mit Verwegenheit und Einfallsreichtum in die Tat um, indem sie in einem Kurs für Holzarbeiten Schlüssel anfertigen. Nach vielen Monaten gelingt es ihnen tatsächlich, ihre Zellentüren damit zu öffnen und die Schlüssel auch erfolgreich an den Toren auszuprobieren, die sie in die Freiheit führen. Auf eine raffinierte Art und Weise können sie außerdem die Wachen austricksen. Am Tag ihrer Flucht spazieren sie buchstäblich aus dem Gefängnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Breakout

