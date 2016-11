13th Street 00:20 bis 01:05 Krimiserie Law & Order Brücke in die Vergangenheit USA 2005 Stereo 16:9 Merken Als ein Krimineller auf dem Sterbebett ein Geständnis ablegt, muss Fontana (Dennis Farina) einen zehn Jahre alten Fall neu aufrollen. Damals wurde ein zwölfjähriges Mädchen ermordet und ihr Vater verdächtigt, doch die Beweise reichten nicht für eine Verurteilung. Green (Jesse L. Martin) und Fontana finden einen weiteren Verdächtigen, dessen Verteidiger vor Gericht Fontanas Arbeit in Frage stellt - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dennis Farina (Detective Joe Fontana) Jesse L. Martin (Detective Ed Green) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Sam Waterston (Jack McCoy) Annie Parisse (A.D.A. Alexandra Borgia) Fred Dalton Thompson (D.A. Arthur Branch) Raymond J. Barry (Robert Dolan) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: Rick Eid Kamera: John Thomas