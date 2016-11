13th Street 21:00 bis 21:50 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Ein Sumpf aus Hass USA 2014 Stereo 16:9 Merken Nachdem ein Einbrecher auf der Flucht vom Dach fällt und stirbt, findet die Polizei bei ihm eine Waffe, die einem angeblich vor Jahrzehnten gelynchten Navy-Soldaten gehörte. Dr. Loretta Wade (CCH Pounder) erinnert sich noch gut an den Fall, denn sie hatte der Witwe des Soldaten versprochen, den Fall aufzuklären. In der Hoffnung, das Versprechen nun einlösen zu können, geht sie der neuen Spur nach. Währenddessen bereitet sich das NCIS-Team auf das anstehende traditionelle Thanksgiving-Essen vor, zu dem auch Laurel (Shanley Caswell) mit einer Überraschung erscheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) Zoe McLellan (Meredith Brody) Lucas Black (Christopher LaSalle) Dean Stockwell (Tom Hamilton) Shanley Caswell (Laurel Pride) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Jonathan Kidd Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk