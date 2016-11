13th Street 15:30 bis 16:15 Krimiserie Law & Order Gegen die Gang "L-12" USA 2005 Stereo 16:9 Merken Eine junge Journalistin, die über die Latino-Gang "L-12" recherchiert hat, wird erschossen aufgefunden. Die Bande ist in fliegende Bordelle, Mädchen- und Drogenhandel involviert. Fontana (Dennis Farina) und Green (Jesse L. Martin) geraten an einen Immobilienmakler, dessen Sohn im Gefängnis Sing Sing einsitzt und dort von der Gang drangsaliert wird - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dennis Farina (Detective Joe Fontana) Jesse L. Martin (Detective Ed Green) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Sam Waterston (Jack McCoy) Annie Parisse (A.D.A. Alexandra Borgia) Fred Dalton Thompson (D.A. Arthur Branch) Reed Diamond (Mr. Klein) Originaltitel: Law & Order Regie: Rosemary Rodriguez Drehbuch: Greg Plageman Kamera: David S. Tuttman Musik: Mike Post