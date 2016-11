13th Street 07:25 bis 08:10 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Blackbox USA 2007 Stereo 16:9 Merken Beim Absturz des Firmenjets des Unternehmens Aeronomics kommen sämtliche Insassen ums Leben. Ein Forest Ranger, der das Unglück beobachtet, wird an der Absturzstelle durch einem Kopfschuss getötet aufgefunden. Charlie stellt anhand der Ausdehnung des Trümmerfeldes fest, dass das Flugzeug schwerer gewesen sein muss, als es in den Ladelisten angegeben war ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Alimi Ballard (David Sinclair) Navi Rawat (Amita Ramanujan) Diane Farr (Megan Reeves) Originaltitel: Numb3rs Regie: Dennis Smith Drehbuch: Andrew Black Kamera: Ivan Strasburg, Bing Sokolsky Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 6

