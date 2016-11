National Geographic Wildlife 15:35 bis 16:05 Dokumentation Wild Menu: Was Tiere essen Beach Bar USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Menschen liegen gerne am Strand, um sich zu sonnen, ein gutes Buch zu lesen und sich vom Stress des Alltags zu erholen. Essbares gibt es hier allerdings - mit Ausnahme der Strandbar - eher weniger zu finden. Bei Tieren sieht das wiederum ganz anders aus: Vögel etwa gehen am Strand auf die Jagd nach Krabben und anderem Meeresgetier, das es nicht schafft, sich rechtzeitig in die Fluten zu stürzen. Was die Beach-Bar noch zu bieten hat, stellt "Wild Menu: Was Tiere essen" in dieser Episode vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Menu