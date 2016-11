National Geographic Wildlife 13:35 bis 14:00 Dokumentation Verborgene Welten Lebensraum Sand GB, USA 1999 Stereo 16:9 Merken Der größte Teil des auf der Erde vorkommenden Sandes ist ein Ergebnis von Erosion. Sandboden gilt als höchst unfruchtbar, und Sandwüsten sind in der Regel äußerst lebensfeindlich. Dennoch ist Sand ein Lebensraum für viele Tiere. Eidechsen, Schlangen Springmäuse, Maulwürfe, zahlreiche Vogelarten und viele andere Spezies haben hier ihre ökologische Nische gefunden. Die heutige Folge von "Verborgene Welten" dokumentiert das Leben von Sandbewohnern in faszinierenden Wüstengebieten Afrikas und Nordamerikas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hidden Worlds