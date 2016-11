National Geographic Wildlife 09:30 bis 10:20 Dokumentation Expedition Wild Im Land der Alligatoren USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Casey Anderson fährt in die Sümpfe Floridas, um mehr über Alligatoren erfahren. Doch der Grizzly-Experte merkt schnell, dass er nicht mehr in Montana ist. Hier unten in den Bayous gilt die eiserne Regel: Wo Wasser ist, sind wahrscheinlich auch Alligatoren. So muss Casey zuerst eine Strategie entwickeln, wie er diese Raubtiere finden und verfolgen kann. Denn die riesigen Reptilien unterscheiden sich von den Bären, mit denen es Casey sonst zu tun hat. Aber er muss sich nicht nur vor den Alligatoren in Acht nehmen. Es gibt überall Pythons, und auch das Amerikanische Krokodil breitet sich wieder aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Expedition Wild

