National Geographic Wildlife 07:00 bis 07:45 Dokusoap Der Hundeflüsterer Ellie & J.J. and Oscar USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Wildtier-Experte Casey Anderson ist den Umgang mit gefährlichen Tieren gewohnt: Er verbringt die meiste Zeit damit, in der Wildnis Nordamerikas Grizzlys aufzuspüren. Doch wenn es um die wilden Tiere in seinem eigenen Zuhause geht, ist er machtlos. Caseys Frau, die Schauspielerin Missi Pyle, kann ihre Hunde Ellie und J.J. nicht bändigen: Sie schnappen nach fremden Hunden und sind unkontrollierbar. Zum Glück eilt Cesar Millan ihnen zur Hilfe. Außerdem unterstützt er in dieser Episode ein Paar, das in Kürze Nachwuchs erwartet. Das Problem: Ihr Pitbull zeigt sich gegenüber Kindern aggressiv... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer

