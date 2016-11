National Geographic Wildlife 05:30 bis 05:50 Dokumentation Wilde Welt der Tiere Asiatischer Dschungel CZ 2016 2016-11-11 23:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Der asiatische Kontinent ist nicht nur der größte, er beherbergt auch einige der ältesten Regenwälder der Welt. Sei es im ewiggrünen Flachland oder in den bergigen Nebelwäldern - manche Dschungelgebiete können auf bis zu 100 Millionen Jahre zurückdatiert werden. Die dortige Tierwelt hatte also genug Zeit, sich den harten Bedingungen der Umwelt anzupassen. Ihre größte Gefahr ist heute allerdings der Mensch. Diese Episode beschäftigt sich mit dem Schicksal der Regenwaldbewohner und zeigt Elefanten, Wasserbüffel, Flughunde, Portia-Spinnen und Pythons bei ihrem täglichen Überlebenskampf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World of the Wild