Dokumentation Small World - Kleine ganz groß GB 2014 Für den Zirkuskünstler Wellington heißt es: Friss Vogel oder stirb! Er soll das Familienunternehmen retten, einen Zirkus, der seit über 60 Jahren im Besitz der Familie ist. Er hat einige großartige Ideen, aber bekommt er für seine Pläne auch die Unterstützung seiner Familie? In den USA möchte Jahmani Swanson als Basketballspieler ernst genommen werden und will als erste kleine Person in der Pro-League spielen. Er möchte sich nicht mit der Rolle als Maskottchen abfinden, er will mit den Großen spielen. Außerdem wird die Inderin Jyoti vorgestellt, die kleinste Frau der Welt. Ihren Lebensunterhalt verdient sie damit, ihren Eintrag im Guinne Originaltitel: Incredibly Small World