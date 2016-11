Spiegel TV Wissen 00:30 bis 01:25 Reportage Die investigative Reportage Mädchen unerwünscht - Die Not des schwachen Geschlechts USA, D 2012 Merken In Indien und China verschiebt sich das Geschlechterverhältnis Kinder und Jugendlicher immer mehr. Es gibt viel zu wenige Mädchen. Der Grund ist die traditionelle Höherstellung des männlichen Geschlechts und eine umstrittene Politik zur Kontrolle des Bevölkerungswachstums. Mädchen werden als ungeborene Föten abgetrieben, nach der Geburt getötet, ausgesetzt oder misshandelt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Vanguard

