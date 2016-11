Spiegel TV Wissen 22:55 bis 23:45 Dokumentation Wohnen in Deutschland Alternative Wohnformen D 2014 Merken Alternative Wohnformen: Wie werden wir in Zukunft wohnen? In einer Dorfgenossenschaft, im innovativen Mehrgenerationen-Haus oder im Wohnwagen auf dem Campingplatz - immer mehr Menschen suchen mit unkonventionellen Ideen nach Alternativen für ein neues, günstiges Zuhause. Dabei soll sich die Bleibe der momentanen Lebenssituation anpassen und nicht umgekehrt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wohnen in Deutschland

