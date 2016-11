Spiegel TV Wissen 07:25 bis 08:10 Dokumentation Fahrt ins Risiko Die rasenden Radler von Burundi D 2014 Merken Sie befördern große, schwere, sperrige Lasten: die rasenden Fahrradfahrer von Burundi. Auf ihren alten, rostigen Drahteseln hat fast alles und jeder Platz: gestapelte Mehlsäcke, Bündel von Feuerholz, zusammengezimmerte Türen und Schränke, riesige Bananenstauden, Passagiere. Was sie auf dem Gepäckträger, der Lenkstange, am Rahmen ihres Rades oder auf ihrem Rücken befestigen können, wird transportiert. Sie sind damit unterwegs auf kurvigen Straßen, voller Schlaglöcher und immer geht es bergauf und -ab. Burundis Nationalstraße Nummer Eins schlängelt sich durch eine atemberaubend schöne, bergige Landschaft, entlang an Kaffee- und Teeplantagen, dichten grünen Wäldern und kleinen verschlafenen Dörfern. Sie führt von der Hauptstadt Bujumbura bis zur Grenze von Ruanda im Norden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fahrt ins Risiko Regie: Adama Ulrich Kamera: André Zschocke Musik: Sonia Petkova

