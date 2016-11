Disney Cinemagic 13:35 bis 14:00 Trickserie Aladdin Heiße Ware USA 1994 Stereo HDTV Merken Mittels eines neuen Töpferofens - und damit viel Rauch - will ein reicher Kaufmann die Herrschaft über Agrabah an sich reißen: Er kann Rauch zum Leben erwecken! Jasmin macht Aladdin auf die um sich greifende Luftverschmutzung aufmerksam. Zu spät kann Aladdin des Kaufmanns bösen Plan aufdecken. Ein riesiges Rauchmonster zwingt ganz Agrabah in die Knie. Aladdin und die anderen müssen einen Ausweg finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aladdin Regie: Alan Zaslove, Bob Hathcock, Rob Laduca, Toby Shelton Drehbuch: Steve Roberts, Duane Capizzi, Douglas Langdale, Mark McGroarty, Bob Schooley