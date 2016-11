Disney Cinemagic 07:00 bis 08:15 Trickfilm Winnie Puuh auf großer Reise-Die Suche nach Christopher Robin USA 1997 Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Es ist ein toller Sommer im Hundertmorgenwald, aber der letzte für Christopher Robin, weil er ab jetzt zur Schule gehen muss. Jedoch bringt er nicht den Mut auf, sich von seinen Freunden zu verabschieden und hinterlässt daher einen Brief. Die Einwohner des Hundertmorgenwaldes verstehen die Nachricht jedoch falsch und machen sich auf die Suche nach Christopher Robin. Am Ende erfahren Winnie Puuh, Ferkel und die anderen, dass Christopher Robin nur in der Schule war... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pooh's Grand Adventure: The Search For Christopher Robin Regie: Karl Geurs Drehbuch: Carter Crocker, Karl Geurs Musik: Carl Johnson

