AXN 20:15 bis 21:10 Serien Kingdom Das Herz eines Kämpfers USA 2014 16:9 Merken 1. Staffel, Episode 1: Alvey und Lisa kämpfen mit allen Mitteln, um ihr Mixed-Martial-Arts-Studio über Wasser zu halten. Ihre große Hoffnung ist Alveys Sohn Nate, ein vielversprechender Kämpfer. Alveys Verhältnis zu seinem anderen Sohn Jay hingegen ist sehr schwierig. Als Lisas Ex, der ehemalige MMA-Champ Ryan, wieder auftaucht, wird es kompliziert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frank Grillo (Alvey Kulina) Kiele Sanchez (Lisa Prince) Matt Lauria (Ryan Wheeler) Jonathan Tucker (Jay Kulina) Nick Jonas (Nate Kulina) Joanna Going (Christina Kulina) Zuleikha Robinson (Allison) Originaltitel: Kingdom Regie: Adam Davidson Drehbuch: Byron Balasco, Vladimir Cvetko Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 18